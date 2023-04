Ponte Mela, richiesta una seduta urgente congiunta dei Consigli di Barcellona e Milazzo

Una seduta straordinaria ed urgente congiunta dei Consigli comunali di Barcellona e Milazzo per portare conoscenza dei cittadini la situazione attuale, dopo la chiusura del ponte Mela, esaminando nel contempo le soluzioni che sono sul tavolo per superare i disagi che entrambe le comunità si ritrovano ad affrontare già da ieri quando è stato interdetto il traffico da e per Barcellona.

Sarà richiesta nella giornata di martedì dai sindaci Pippo Midili e Pinuccio Calabrò, al presidente del consiglio comunale di Barcellona che dovrà procedere alla convocazione dei lavori a palazzo Longano.

Una decisione quella dei due amministratori finalizzata sia a tenere alta l’attenzione, ma soprattutto per definire le iniziative da prendere in tempi rapidi.



