Milazzo, il pronto soccorso del "Fogliani" non si tocca. La politica si mobilita

Una commissione che si rechi a Palermo a rappresentare le ragioni della comunità milazzese a difesa del pronto soccorso e il deciso “no” al trasferimento anche temporaneo a Barcellona. E’ quanto hanno chiesto le forze politiche nel prendere atto dell’ennesima assenza al consiglio comunale straordinario dei vertici dell’Asp e dell’assessore regionale.

L’intenzione è quella di presentare a Palermo le soluzioni per consentire lo svolgimento dei previsti lavori di ristrutturazione del pronto soccorso. La prima è realizzare una struttura alternativa con le somme, due milioni e mezzo di euro destinate alle terapie intensive e sub intensive, mai fatte, con annesse 380 mila euro per la realizzazione dei corridoi di passaggio o studiare i sistemi tecnici necessari per tenere aperto il pronto soccorso mentre si svolgono i lavori. Resta comunque ferma la posizione dell’amministrazione comunale che il pronto soccorso non si tocca dal Fogliani, e che quindi non intende retrocedere neppure di un passo, scendendo, se del caso, anche in sciopero. “Verificheremo tutte le possibilità per fare in modo che, se ci sono le condizioni, il pronto soccorso venga mantenuto con soluzioni anche alternative” – ha detto l’on. Giuseppe Laccoto, presidente della commissione Sanità. A sostenere l’inamovibilità del pronto soccorso pure il riscontro che la nostra è area Sin, per cui la situazione va attenzionata –ha sostenuto Antonio Foti- in modo particolare. Non si può fare politica sulla sanità –ha detto Danilo Ficarra-, lamentando carenze nelle strutture e nell’organico sanitario. Quindi ancora interventi di Santi Saraò, Giuseppe Crisafulli, che ha considerato grave l’assenza ed il disinteresse dell’Asp, mentre Damiano Maisano si è soffermato sull’insufficiente dotazione organica al pronto soccorso.

