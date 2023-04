Grande dolore a Messina per la scomparsa della cantante Cetty Laimo, stroncata da un male incurabile. Artista, 50 anni, molto conosciuta nel capoluogo per la sua attività. Una nuova tragedia per la famiglia Laimo che appena 5 mesi fa aveva detto addio ad Anna, sorella di Cetty, anche lei a causa di un male. I funerali si terranno il 2 maggio, alle 15,30, nella chiesa S. Francesco d’Assisi di San Licandro.

