Salvato il turista precipitato in una scarpata a Lipari

Disavventura a lieto fine per il turista tedesco di 77anni precipitato ieri sera in una scarpata durante un’escursione in solitaria a Lipari. Era rimasto intrappolato tra i rovi in località Forgia Vecchia - Pirrera. Sul posto, oltre al personale del 118 e ai carabinieri, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco allertati da un passante che aveva sentito le grida del malcapitato.

Una volta recuperato con non poche difficoltà e accertate le buone condizioni, il 77enne è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Giornata intensa per il nosocomio dell’isola, dove intanto si è registrato un nuovo caso di Covid e il paziente è stato trasferito nell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto; un altro paziente è stato invece spostato al Papardo di Messina per un ricovero in neurochirurgia.

