Addio ad Alfredo Ballarò, il mister del Messina che lanciò Totò Schillaci

Quel Messina vincente è stato sempre il suo grande orgoglio. Alfredo Ballarò se n’è andato ieri a 80 anni nella sua casa di Torre del Greco dopo aver combattuto a lungo con una malattia. Docente di disegno artistico nelle scuole medie, appassionato d’arte e ottimo pittore, ha raccolto soddisfazioni anche nel calcio dov’è stato valido allenatore tra C e D soprattutto di squadre campane (Turris, Grumese, Battipagliese, Gladiator, Ercolanese, Nola, Nocerina, Frattese, Cavese, Portici e Marcianise). Ma è a Messina che ha raggiunto l’apice della carriera, firmando la promozione in C1 del 1983 e lanciando subito titolare il giovane Totò Schillaci. La sua scomparsa si lega a quella di Lamberto Sapone, avvenuta tre settimane fa: il tecnico dopo il presidente, un pezzo importante di quel Messina non c’è più, ma l’impronta lasciata da entrambi è di quelle indelebili per quei tifosi biancoscudati dalla cinquantina in su.

Ballarò arrivò a Messina nel 1981, in C2: annata difficile ed esonero dopo uno 0-0 casalingo contro il Marsala. Le cose non andarono bene per chi lo sostituì (Rambone e poi Bonetti), così Emanuele Aliotta – sì, colui che vent’anni dopo avrebbe firmato l’incredibile scalata dall’Eccellenza alla B – richiamò proprio Ballarò che firmò una bel finale e una salvezza tranquilla. E guadagnandosi la conferma.

Mai scelta fu più azzeccata: il tecnico “disegnò” un Messina perfetto, il giusto mix tra uomini di esperienza (Rigamonti, Bellopede, Colaprete, Virgilio, i Mondello) e giovani in rampa di lancio (Schillaci, Napoli, Mancuso), guidando i giallorossi alla promozione in C1 dopo una emozionante volata vinta su Akragas (promosso da secondo) e Siracusa. In C1 non fu confermato, tornò nel ’96 con una società (l’As) “fantasma” nel Cnd solo per amore di quei colori e della città.

«Mi dispiace tanto. Il mister per me è stato fondamentale – dice al telefono Totò Schillaci –. Il successo che ho avuto è merito suo che ebbe coraggio. Grazie mister per quello che hai fatto, ti voglio bene». Il ricordo di Antonio Bellopede: «Un grande uomo e un grande professionista, purtroppo molto spesso dimenticato».

