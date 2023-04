Addio Pino, San Pier Niceto piange il suo "cavaliere della bontà"

Il cuore di Pino Ruggeri ha smesso di battere. Dopo gli ultimi anni vissuti nella malattia, ma sempre con estrema forza d'animo e fede, il “cavaliere della bontà” (conosciuto da tutti così), ha lasciato per sempre la vita terrena. Ruggeri, che per lunghi anni ha gestito in paese l'edicola “Arcobal”, ha lasciato un segno indelebile a S. Pier Niceto e nel comprensorio . Uomo dal grande spessore culturale ha donato, con immenso altruismo, il suo sapere agli altri. Amava la comunicazione ed era solito manifestare il proprio pensiero con parole che erano sempre lì al posto giusto, senza mai una sbavatura, e intrise di sentimento. Il suo sorriso e le sue citazioni poetiche sono state, dalla sua storica edicola, la più bella forma di accoglienza. A unirsi al dolore della moglie, dei figli e familiari anche il sindaco, la giunta, il consiglio. L'ultimo saluto a Pino Ruggeri oggi, alle 15.30, a S. Francesco di Paola.

