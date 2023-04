Rometta, profondo dolore per la morte della piccola Laura. Proclamato lutto cittadino

Profondo dolore nella comunità di Rometta a seguito della morte della piccola Laura, bimba di appena otto mesi, costretta a combattere con una gravissima malattia che non le ha lasciato scampo. Il sindaco Nicola Merlino, appresa la notizia e consapevole del drammatico evento che ha destato grande sconforto e sgomento in tutta la comunità romettese, ha dichiarato per la giornata di oggi il lutto cittadino. L'amministrazione comunale ha ritenuto il provvedimento doveroso, interpretando l'univoco sentimento della popolazione, in segno di vicinanza alla famiglia. I funerali si svolgeranno oggi, alle 15, nella chiesa Madre di Rometta. Anche l'oratorio di Rometta e il parroco Fabio Cattafi si sono uniti a questo immenso dolore.

