Niente bypass tra Barcellona e Milazzo, chiuso a tempo indeterminato il ponte Mela

La “Città Metropolitana”, a seguito dell'ulteriore allarme lanciato dal Genio civile su un imminente rischio di crollo, fa marcia indietro, ordinando con decorrenza immediata la chiusura al transito del Ponte sul torrente Mela. La stessa Città Metropolitana, esattamente un mese fa il 28 marzo scorso, aveva emessa analoga ordinanza di chiusura al transito per lo stesso tratto di strada facendo installare la relativa segnaletica del percorso alternativo. Ordinanza che appena due giorni dopo, il 30 marzo scorso, a seguito delle prese di posizione dei due sindaci di Barcellona e Milazzo, è stata sospesa dalla Città Metropolitana. L'efficacia della stessa ordinanza congelata è stata riesumata adesso, con il nuovo provvedimento notificato ieri con il quale si intima la chiusura del tratto di strada sulle due sponde del Mela. In assenza di una bretella alternativa, mai prevista dal progetto redatto dal Genio Civile di Messina in sostituzione della Città Metropolitana che aveva comunicato l'assenza delle professionalità interne necessarie per redigere un nuovo progetto, l'unica strada alternativa, in attesa dell'annunciato “by – pass” del quale non si intravede ancora l'avvio dei lavori, sarà costituita dalla mera deviazione del traffico veicolare verso la Statale 113. A far precipitare la situazione è stata l'allerta sul pericolo di crollo della struttura viaria. Allerta comunicata con nota del Genio civile, a seguito di ulteriore sopralluogo, inviata già lo scorso 17 aprile. Infatti il Rup e Responsabile dei lavori, Nicola Alleruzzo, ingegnere Capo dello stesso Genio civile, in considerazione “dell’attesa impraticabilità dell’ipotesi di procedere alla demolizione per cantieri successivi, nonché le acclarate condizioni di degrado degli elementi strutturali del viadotto che non assicurano le necessarie condizioni per l’utilizzazione in sicurezza della infrastruttura viaria”, ha richiesto “l’immediata interdizione del traffico veicolare sul viadotto” e ciò “al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone o cose”. Di fatto si sarebbe creata una situazione di stallo anche per il proseguo dei lavori. Ad adottare l'ordinanza di chiusura, è stato l'ing. Alessandro Maiorana, Responsabile del I Servizio Viadotti, Gallerie e Ponti, Programmazione Opere pubbliche della III Direzione - Viabilità della Città Metropolitana di Messina, ente proprietario del Ponte e del tratto di strada soggetto alla chiusura. Si tratta, infatti, del tratto della litoranea che collega i territori di Barcellona e Milazzo, la Strada provinciale n. 75/B, dal Km 0+550 al Km. 0+650, ricadente tra i Comuni di Milazzo e Barcellona. Chiusura resa necessaria allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori di “consolidamento dei piloni e demolizione e ricostruzione dell'impalcato” del Ponte utilizzato per superare alla foce del torrente Mela la naturale frattura al confine dei due territori. Chiusura che doveva decorrere già da ieri e fino al completamento dei lavori e che con molta probabilità sarà invece operativa già da oggi. A meno di ulteriori novità che potrebbero provenire dall'assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità che ha finanziato l'opera.

