Giornata della Ristorazione 2023, Messina prima città siciliana per adesioni

La Giornata, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo vede coinvolti ristoratori di ogni livello, trattorie, osterie, pizzerie, taverne, che oggi inseriranno nel proprio menù una ricetta appositamente dedicata alla Giornata il cui motivo centrale è il pane, simbolo antico del convivio e della manualità dell’uomo che da sempre lavora le materie prime per trarne nutrimento. Per ogni piatto dedicato alla Giornata e ordinato dai clienti, FIPE devolverà 1 euro a Caritas Italiana con l’obiettivo di arrivare ad almeno 30.000 euro su tutto il territorio nazionale. Messina è stata la prima città siciliana per adesioni.

La giornata della Ristorazione celebra un tema fondamentale per il mondo della ristorazione: L’ospitalità. Un’iniziativa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità. La Giornata della Ristorazione 2023 ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa.

CHE COS'È LA GIORNATA

La Giornata della Ristorazione 2023 è un’iniziativa ideata da FIPE per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. La Giornata si svolgerà il prossimo 28 aprile 2023, e l’obiettivo è riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione: l’ospitalità.

