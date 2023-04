Bimbo cade da una sedia, famiglia chiede risarcimento al Comune di S. Teresa di Riva

Ci sarà un processo civile sull’incidente capitato sei anni anni fa ad un bambino rimasto ferito mentre era impegnato in attività organizzate dal Comune di S. Teresa di Riva.

Il primo ricorso del 2021 finalizzato ad ottenere una consulenza tecnica preventiva non ha infatti portato ad un accordo tra l’ente locale e la famiglia del minore e così la madre del giovane, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, ha avviato una causa civile contro il Comune chiedendo in via preliminare di acquisire tutta la documentazione del fascicolo di accertamento preventivo e, nel merito, di ritenere e dichiarare la responsabilità dell’Amministrazione comunale nella verifica del sinistro, con la condanna al pagamento di tutti i danni subiti e subendi.

L’incidente è avvenuto in occasione di uno spettacolo scolastico tenutosi nel pomeriggio del 17 febbraio 2017 all’interno del Palazzo della Cultura-Villa Crisafulli Ragno, organizzato dal Comune nell’ambito del progetto “Children” del Servizio civile nazionale. Il bambino, che all’epoca aveva 10 anni, era seduto e stava assistendo all’evento, ma al momento di alzarsi è caduto a terra sbattendo violentemente il volto, sembrerebbe per via di una sedia difettosa, riportando danni all’arcata dentaria a causa della rottura degli incisivi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata