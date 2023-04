Messina: 10 segnalazioni per possesso di droga e 4 deferimenti per reati stradali

Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno intensificato i controlli nei quartieri di Santa Lucia sopra Contesse, Tremestieri e Zafferia, con l'obiettivo di contrastare i reati predatori e il traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni del Codice della Strada.

Durante i controlli, sono stati verificati oltre 60 veicoli e oltre 90 persone, con la contestazione di diverse violazioni del Codice della Strada, come il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, e l'utilizzo del cellulare alla guida. Inoltre, 10 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina per possesso di sostanze stupefacenti, mentre 4 persone sono state deferite per reati connessi alla circolazione stradale, come guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, e porto illegale di coltello.

Due persone, padre e un figlio, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, trovati in possesso di 10 grammi di droga durante un controllo stradale e altri 2 grammi durante una successiva perquisizione domiciliare. La droga è stata sequestrata e inviata per analisi.

Infine, un 30enne messinese è stato denunciato per violazioni relative alla misura della sorveglianza semplice a cui era sottoposto. Questi controlli dimostrano l'impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza nella zona e nell'affrontare i reati in modo mirato e tempestivo.

