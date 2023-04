Ponte Mela tra Milazzo e Barcellona, tempi indefiniti

Ponte Mela, ancora non si hanno notizie concrete in merito ai tempi di realizzazione dell'annunciato bypass, la cosiddetta “viabilità alternativa”, che dovrà essere realizzato con le economie del ribasso d'asta praticato nella gara d'appalto dalla ditta che si è aggiudicata i lavori. Bypass che doveva essere realizzato in tempi rapidi, massimo 15 giorni, e del quale ancora non si intravede nemmeno uno scorcio.

La cosiddetta viabilità alternativa dovrà essere realizzata sulla spiaggia, ai margini dell'area occupata dal cantiere dello stesso Ponte, e dopo aver attraversato il greto del torrente, per mezzo di una pista a sfioro dotata di tubazioni che permetteranno il deflusso delle acque piovane. Il problema emerso è quello che sulla sponda del versante del torrente Mela, esiste l'area della discarica abusiva riemersa dopo la mareggiata di alcuni anni fa. Area sottoposta a sequestro. Secondo i tecnici che hanno ideato il bypass sarà possibile aggirare l'ostacolo, anche se sembra necessario chiedere il dissequestro di un'area marginale alla stessa discarica.

