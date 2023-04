Messina, mezzo di Blu Jet fuori uso e saltano due corse. Pendolari inviperiti

Amara disavventura oggi per diversi pendolari dello Stretto. Uno dei mezzi veloci che fa la spola fra Messina e Reggio Calabria questa mattina era fuori uso a causa dell’intasamento dei propulsori con parti di reti e rifiuti del mare. È stato necessario l’intervento dei sub per ripulire gli iniettori e rimettere in condizioni di marcia il mezzo. Sono però saltate le corse delle 7:30 e delle 9. Regolari quelle delle 8:30 e delle 10:25 su un altro mezzo di Blu Jet. Evidenti i disagi per i passeggeri che quotidianamente li utilizzano.

