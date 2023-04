Messina: "Il comandante Blasco resta o va via?". Il Csa chiede chiarezza

Fra una ventina di giorni scadrà il rapporto di lavoro del comandante della Polizia Municipale Stefano Blasco. Era stato il commissario Leonardo Santoro a nominarlo a metà del maggio scorso.

A ricordare l'imminente scadenza, ieri, è stato il sindacato Csa che chiede lumi al sindaco sul futuro del Corpo.

«Si vuol rammentare – scrive Pietro Fotia riferendosi all’ipotesi che la guida “amministrativa” della Polia Municipale possa essere affidata ad uno degli otto dirigenti del Comune come è avvenuto nel passato – che l'assegnazione "ad interim" ad altro dirigente, ha creato problemi tali che si è proceduto, tutte le organizzazioni sindacali congiuntamente, a proclamare lo stato di agitazione».

Il Csa non vuol tirare la volata allo stesso Blasco ma è preoccupato che il Corpo resti senza una guida.

«Non intendiamo perorare la causa di alcuno, ben altri hanno provveduto oltre all'operato dello stesso comandante Blasco sicuramente rimarchevole, poiché la scelta spetta all'amministrazione e non si reputa opportuno consigliare nominativi. Tuttavia, per quanto sopra, per far sì che la volontà dell'amministrazione si compia: occorre dotare il Corpo di un comandante stabile, almeno sino alla scadenza del mandato del sindaco, è necessario –ribadisce Fotia – arrivare a tale scopo senza lasciare gli operatori di Polizia municipale "orfani" di una "guida" dirigenziale, ed unica soluzione tecnicamente fattibile, ad esclusione dell'interim è la proroga del comando dell'attuale dirigente.Si tiene a precisare, come del resto stiamo " vivendo" che le procedure concorsuali sono lunghe, stante l' obbligo di sottoporre tali provvedimenti alla Cosfel. Per tutte questa ragioni – conclude il segretario del Csa Pietro Fotia rivolgendosi al sindaco – chiediamo se ritiene di confermare il comando e intraprenderne in tempo utile la richiesta o dare la comunicazione al comandante Blasco della conclusione del suo mandato».

