Messina, arrestato un 64enne: trovati 200 grammi di cocaina e 1.250 euro in contanti

Un uomo di 64 anni è stato arrestato a Messina durante i servizi antidroga effettuati dalla Squadra Mobile su disposizione del Questore. I controlli, svolti nel corso dell'ultimo ponte festivo, hanno interessato sia il centro città che alcune aree periferiche.

Gli agenti, impegnati in operazioni di osservazione nelle zone di Santa Lucia sopra Contesse, Provinciale e strade adiacenti, hanno notato un individuo, già noto alle forze dell'ordine, uscire rapidamente da un condominio con due borse per alimenti e salire su uno scooter in viale Gazzi.

Il sospetto ha portato gli agenti a fermare l'uomo, che si è mostrato subito nervoso e in difficoltà. Durante la perquisizione personale, sono stati trovati 200 grammi di cocaina pura nelle borse, pronta per essere tagliata e venduta. Inoltre, nel portafoglio dell'individuo sono state sequestrate banconote per un valore di 1.250 euro.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e si trova ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Si sottolinea che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e la posizione dell'arrestato sarà definita solo dopo l'eventuale emissione di una sentenza passata in giudicato.

