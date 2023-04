Le sorti del Pronto soccorso di Milazzo, il Consiglio riaccende i fari

Ma i tanto decantati lavori di riqualificazione del pronto soccorso saranno avviati? E dopo tante polemiche quale soluzione provvisoria è stata individuata per gli utenti dopo le tante polemiche sorte sul possibile trasferimento a Barcellona?

Di sicuro il silenzio dell’Asp non ha aiutato, ma adesso si spera che queste risposte possano arrivare venerdì sera quando il presidente Alessandro Oliva ha convocato, alle ore 19, quella seduta straordinaria che veniva sollecita da tempo per affrontare non solo la questione del pronto soccorso ma anche le problematiche inerenti le carenze organiche dell’Ospedale di Milazzo. Una seduta alla quale sono stati invitati (dopo aver concordato con gli stessi la data dei lavori per assicurarsi la presenza in Aula) i rappresentanti della Commissione regionale sanità, i deputati regionali e i vertici dell’Asp provinciale. E si spera soprattutto che non sia la solita passerella ma possano arrivare risposte puntuali alle tante istanze avanzate dai cittadini attraverso i loro consiglieri comunali. Il sindaco Midili, da parte sua, ha annunciato che «l’Amministrazione comunale ha individuato alternative idonee a sopperire ai lavori di ristrutturazione del pronto soccorso» e per questo ha sollecitato i lavori d’Aula al fine di «consentire la giusta ed adeguata assistenza ai cittadini tutti».

Ma sui lavori al pronto soccorso esprimono perplessità i rappresentanti dell’opposizione.

