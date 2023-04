Vulcano e Stromboli, centinaia di escursionisti sui crateri

Venticinque aprile con i vulcani eoliani di Stromboli e Vulcano, meta di centinaia di escursionisti, prevalentemente stranieri. Nel «ponte» del 25 aprile, che per l’arcipelago ha rappresentato il primo banco di prova in vista dell’estate, si è, tra l’altro, registrato un soddisfacente movimento turistico.

Presenti anche cinquantina di studenti italiani e stranieri, con i loro docenti, partecipanti al progetto Erasmus «Watt the Heat», inerente le tematiche ambientali e la migrazione dei popoli. Sono stati ricevuti, nell’aula consiliare del Comune di Lipari, dal sindaco Riccardo Gullo che, oltre ad illustrare le peculiarità dell’arcipelago eoliano, ha ricordato che l’idea di una Europa unita è nata con Altiero Spinelli, in un campo di confino politico fascista nell’isola di Ventotene, e che il Comune di Lipari sta promuovendo la creazione di una "Associazione delle Isole del confino italiane», per la quale ha già predisposto uno schema di convenzione che sarà sottoposto all’approvazione degli altri sette Comuni interessati: Favignana, Isole Tremiti, Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Ponza, Ustica e Ventotene.

