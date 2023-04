Barcellona, tratto di mare non balneabile "permanentemente"

Barcellona anche quest'anno, nello stesso identico tratto, scatta, con ordinanza del sindaco del Comune di Barcellona, per motivi igienico sanitari il divieto di balneazione per inquinamento nel tratto di mare lungo complessivamente 800 metri. Tratto ricompreso compreso tra contrada Cantoni e Villa Crisafulli dove in corrispondenza della stessa vi è il tombino del “troppo pieno” della condotta fognaria che convoglia i reflui nel depuratore di contrada Cantoni. Lo stesso tratto è oramai “permanentemente non balneabile per inquinamento” e per questo interdetto anche per quest'anno ai bagnanti. A seguito della comunicazione inviata lo scorso 14 aprile, prima ancora che il relativo decreto regionale venisse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di questa settimana, dall'A.S.P di Messina - Sezione Laboratorio di Sanità Pubblica, con la quale è stato trasmesso l'elenco dei tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione sia per inquinamento o per immissione, per la stagione balneare anno 2023 , così come disposto dal Decreto dirigenziale del Dipartimento di prevenzione, il sindaco ha dovuto adottare la relativa ordinanza con la quale si ordina il divieto di balneazione.

