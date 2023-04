Rientrata in Italia la messinese Costanza Matafù, in fuga dall'incubo del Sudan

È atterrata in serata, a Ciampino, Costanza Matafù, la 34enne messinese che dal 2021 si trovava in Sudan, per conto dell’Agenzia per la cooperazione e sviluppo-Aics. Mediatrice linguistico-culturale, impegnata nella lotta contro la violenza di genere, Costanza è stata a lungo anche in Giordania e in altri Paesi arabi.

Gli ultimi giorni vissuti a Khartoum, come ha raccontato alla mamma, l’avv. Aurora Notarianni, sono stati drammatici, trascorsi sotto l'incubo delle bombe e asserragliati dentro casa. In due anni, nella capitale africana, Costanza Matafù ha sviluppato una serie di importanti progetti di cooperazione, rivolti a bambini, anziani e donne vittime di violenza.

Sudan, 83 italiani rimpatriati con due voli

Sono rientrati in Italia i primi connazionali evacuati dal Sudan dopo l’aggravarsi della crisi politica e sociale avvenuta nel Paese. Sono atterrati poco dopo le ore 20.25 all’aeroporto militare di Ciampino a bordo di un velivolo KC-767 dell’Aeronautica Militare. Insieme a loro anche i militari della Joint Evacuation Task Force (JETF), il team militare della Difesa composto anche da Forze speciali che ha gestito sul campo le operazioni di evacuazione dal Sudan. In nottata - ricorda il ministero della Difesa in una nota - è previsto l’arrivo di un secondo velivolo: un C-130 con a bordo altri civili evacuati. Due velivoli distinti per un totale di 83 connazionali rimpatriati.

