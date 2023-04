Milazzo, la "giornata del libro" rianima il centro cittadino

Basta davvero poco per animare il centro cittadino. La dimostrazione si è avuta ieri con la “Giornata del Libro e delle Rose” promossa dalle librerie Mondadori bookstore e Filoramo e dalla casa editrice milazzese Lombardo Edizioni, in collaborazione con il CCN (Centro Storico Milazzo) presieduto da Pippo Russo. Una iniziativa supportata dall’Amministrazione comunale che ha coinvolto centinaia di persone e soprattutto bambini coinvolti in giochi e momenti ludici per avvicinarli alla lettura. Un evento che ha ravvivato la via Medici che solitamente la domenica mattina è deserta. Merito dei librai Lucia ed Angelica e soprattutto dell’editore Antonio Lombardo che da alcuni anni ha fatto la scelta di mettersi a disposizione di coloro che vogliono pubblicare libri sulla città di Milazzo, sulle tradizioni, sulla sua storia.

“Tante adesioni – ha detto Lombardo – sono state il riconoscimento ai nostri sforzi e ringrazio anche l’Amministrazione per il prezioso supporto. Mi auguro che iniziative come queste possano ripetersi con frequenza perché l’obiettivo principale è quello di diffondere la cultura della lettura coinvolgendo anche i più piccini, affinché la usino costantemente e liberamente fin da piccoli».. La data del 23 aprile è stata scelta perché ricorre “La Giornata Mondiale del Libro”, voluta dall’Unesco (1996) con lo scopo di promuovere il “continuo progresso culturale attraverso la lettura, a protezione della pace, della cultura e dell’educazione di tutti i popoli”.

© Riproduzione riservata