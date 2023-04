Messina, a maggio via ai lavori sull'asfalto dei viali Gazzi e Giostra

Cominceranno a metà del prossimo mese i lavori di rifacimento dell’asfalto in due assi d’immissione in tangenziale come viale Gazzi e viale Giostra e di via San Michele.

Nei giorni scorsi è stato aggiudicata la gara d’appalto di un intervento complessivo di 878mila euro che è stato aggiudicato alla S.B.S. Costruzioni di Paternò per 555.613 euro. In questi giorni l’azienda etnea dovrà fornire tutta la documentazione utile per la consegna dei lavori in via d’urgenza. Gli operai potrebbero mettersi in moto a metà maggio.

Nella relazione tecnica dell’appalto si leggeva che “le strade presentano un manto d’usura ammalorato in più punti con crepe, disomogeneità e distacchi”. In totale si tratta di 3,6 km di asfalto che saranno sostituiti in maniera discontinua, cioè con interventi nei punti più deteriorati.

Sul viale Giostra due i km di strada che saranno rifatti, soprattutto i tratti fra la rotatoria dell’Amam e quella dell’isolato 13, la zona dell’ex Mandalari e la corsia corsia centrale fra via Garibaldi e viale Regina Elena. Sul viale Gazzi il tratto principale è quello a monte, dall’uscita dello svincolo fino al secondo semaforo. Altri punti vicino al Policlinico. Il terzo tratto è quello di San Michele, piuttosto martoriato nell’ultimo periodo per via della corsia unica e della lunga deviazione natalizia per l’incendio della Telegrafo. Previsto l’intervento dalla zona della chiesa fino al terminal dei bus di Largo Pisciotta.

Ma, in fin dei conti, sarà un sopralluogo (coordinato dal rup l’ingegnere Carmelo Costanzo) che avverrà già in questa settimana a dettare nel dettaglio i punti di intervento. La relazione tecnica potrebbe essere stata superata dagli eventi e alcune priorità potrebbero essere anche cambiate. Tempo di consegna dei lavori sei mesi.

