Messina, mercoledì aprono i parcheggi Europa e S. Cosimo: gratuiti per 6 mesi

L’era dei parcheggi d’interscambio, adesso, può cominciare. Mercoledì mattina, salvo imprevisti dell’ultima ora, apriranno quelli di viale Europa “Centro” e quello di San Cosimo. Non sarà ancora l’inaugurazione vera e propria ma i messinesi si riapproprieranno di uno spazio che sarà più di una semplice area di sosta, ma un altro simbolico tassello nella costruzione di una nuova filosofia di mobilità.

I lavori per la realizzazione dei due parcheggi sono finiti da un paio di settimane. Poi è iniziata la fase di definizione della fase più squisitamente digitale ed elettronica del sistema per la quale ci sarà bisogno di altro tempo. A questo punto, l’assessore Salvatore Mondello ha rotto gli indugi e ha deciso di aprire comunque i parcheggi, riservando ad una seconda fase, il completamento tecnologico dell’opera.

Per il momento, sia sul viale Europa che a via San Cosimo, si parcheggerà alla vecchia maniera. Nonostante gli stalli blu siano stati disegnati la zona non sarà a pagamento. L’ingresso sarà libero senza alcuna sbarra e non sarà necessario prendere un biglietto, come invece avverrà quando sarà a regime.

