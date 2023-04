Il 18enne arrestato a Messina per terrorismo: i retroscena

Poco prima di sbarcare a Messina “travestito” da migrante, ma con regolare passaporto siriano addosso, ha provato a cancellare dal suo telefonino foto, video e messaggi della sua attività. Ma Digos e polizia postale hanno ricostruito per intero la sua rete di contatti, una rete collegata secondo la Procura antimafia di Messina alla filiazione siriana di Al Quaeda, che ha inguaiato l’appena 18enne Aldin Sef Al Asmi, che adesso si trova in carcere con la pesante accusa di terrorismo.

Il fermo d’urgenza disposto dalla sezione antiterrorismo della Dda coordinato dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, e siglato dal sostituto Antonio Carchietti, è stato poi convalidato dal gip di Caltanissetta Emanuela Carabotta, che a carico del ragazzo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si trovava infatti a Caltanissetta Al Asmi, in un centro, ma gli atti che riguardano il diciottenne, assistito dall’avvocato Carmelo Picciotto, sono stati già ritrasmessi ai colleghi di Messina per competenza territoriale.

È una vicenda molto particolare e allarmante, e forse potrebbe voler dire altro. Per esempio un “sacrificio preordinato”, con il ragazzo che si è fatto beccare per far passare qualche altro terrorista senza passaporto mescolato agli altri migranti che sono stati protagonisti dell’ultimo sbarco a Messina, al molo Norimberga del nostro porto ai primi di marzo.

L’accusa nei suo confronti è quella di terrorismo prevista dall’art. 270 bis c.p. «... perché partecipava all'associazione terroristica denominata Hay’at Tahrir al-Sham (già Fronte al-Nusra, organizzazione “figlia” di Al Quaeda sul territorio della Siria), quale combattente e custode armi e munizioni per conto del gruppo terroristico; fatto accertato in Messina, dall’anno 2022 e sino all'attualità...».

Nell’informativa della Digos di Messina c’è tutto il quadro delle accuse da cui dovrà ora difendersi il ragazzo: l’analisi del contenuto del telefono cellulare ha consentito da subito di ipotizzare la partecipazione dell’indagato medesimo all'organizzazione jihadista denominata Jabhat Al-Nusra, “figlia” della più nota organizzazione facente capo ad Al-Qaeda in Iraq (ora Isis o Daesh).

