Vincenzo Lanzafame, 94 anni, è morto all’interno del suo appartamento in una villetta bifamiliare nella frazione Trappitello di Taormina, in via Bellini 9. Secondo i primi rilievi l’incendio è divampato da una stufa alogena che si trovava vicino al divano, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Letojanni, la Polizia di Stato di Taormina e l’ambulanza del 118

© Riproduzione riservata