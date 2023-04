Milazzo, discarica di Ponente: l’oblio è disceso sull’ecomostro disseppellito dal mare

Un’altra estate sempre con la presenza di quell’area interdetta ai bagnanti e ovviamente alla balneazione.

Sono trascorsi ben quattro anni dal ritrovamento della discarica nella zona di Torretta, a due passi da Bastione ma anche adiacente al ponte Mela che collega Milazzo a Barcellona, ma, a parte la sistemazione di una rete di contenimento (spesa 400.000 euro) nulla è stato fatto.

E ciò crea ovviamente un danno non solo ambientale (anche se la caratterizzazione ha escluso la pericolosità dei rifiuti presenti da circa 50 anni in quel sito) ma soprattutto di immagine. Per tale ragione sarebbe opportuno che l’Amministrazione comunale si attivasse con la Regione che ha la titolarità sul bene demaniale per chiedere di intercettare fonti di finanziamento e ancor prima per varare una progettualità di recupero dell’area. È infatti indubbio che questo sito sia stato praticamente dimenticato come dimostra il mancato inserimento tra i siti orfani. Un chiaro segnale di come la rappresentanza politica nazionale non abbia fatto sentire il proprio peso, come ha anche sottolineato il consigliere comunale Antonio Foti che da tempo porta avanti questa battaglia, “perché non si capisce come siano stati considerati siti orfani aree che nulla hanno a che vedere con lo spirito e la declaratoria del provvedimento, trattandosi di discariche autorizzate”.

Da Palermo l’ultima notizia giunta riguarda l’inserimento della discarica nella richiesta di stato di calamità naturale della Regione, sia in quello di emergenza riconosciuto dallo Stato che destinò 2 milioni per i primi interventi da effettuare nelle zone alluvionate del dicembre 2018. Per questo lo stesso Foti ha invitato il presidente del civico consesso Oliva a mantenere alta l’attenzione sul problema, convocando un consiglio straordinario aperto con la presenza dei deputati regionali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata