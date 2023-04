Messina, grande paura per un incidente a Giostra: auto si capotta, ferite due donne

Incidente questo pomeriggio intorno alle 18 sul viale Giostra. Una Smart a bordo della quale c'erano due donne si è capottata nel tratto in salita all'altezza del centro sanitario del Mandalari. Nell'incidente coinvolta anche una Toyota Yaris, ma senza conseguenze. Le due passeggere sono state trasferite al Policlinico in codice verde e dunque le loro condizioni non destano preoccupazione. Nell'impatto divelto anche il guard rail che divide il viale dal controviale. La barriera affilata avrebbe potuto procurare danni ben più seri alle due donne se fosse penetrata nell'abitacolo.

