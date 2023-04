Messina, bollette dell'acqua alle stelle. Consumatori: "Amam diffidata, somme 2020 prescritte"

L'Unione Nazionale Consumatori, comunica di avere diffidato formalmente l'Amam ad annullare tutte le richieste di pagamento dei recuperi 2020, 2021 e 2022 della Voce UI2 contenute nelle fatture con scadenza a fine Aprile. La somma richiesta per l'anno 2020 non è dovuta in quanto prescritta, così come disposto chiaramente dalla Legge 205/2017. Si sono espressi poi forti dubbi sul metodo di calcolo della detta voce per gli anni 2021 e 2022, atteso che da un sommario calcolo il detto incremento non poteva essere pari ad € 0,058597 mc, ossia 6 volte la quota originaria di € 0,009, ma al più di soli € 0,003.

Ove l'Amam non provvederà entro 7 giorni al rispetto delle prescrizioni di Arera, l'Unione Nazionale Consumatori provvederà all'invio di apposita segnalazione sia all'Arera che all'Antitrust per i provvedimenti di competenza. L'avv Mario Intilisano, chiarisce che sarebbe opportuno che l'Amam la smettesse di prendere in giro i consumatori e che cerchi di non fare ricadere sugli utenti i propri errori vessando i cittadini con richieste di somme non dovute.

Bollette alle stelle

In città è diventato un argomento assai caldo. D’altro canto, quando ci sono di mezzo le tasche (sempre più vuote) dei messinesi, come non potrebbe esserlo. Chi ha già ricevuto in questi giorni la bolletta dell’Amam riferita al primo bimestre di quest’anno, avrà notato una bella impennata del valore. Una di quelle che non passa inosservata perché come minimo la fattura è del doppio più alta della media dei precedenti bimestri. Una lievitazione diffusa su tutti i cittadini, quelli unifamiliari e quelli che hanno il contratto condominiale. Ci sono palazzi che sono passati da 1.200 euro del sesto bimestre 2022 ad oltre 5.000 euro. A scorrere sommariamente la fattura si nota come il grosso della cifra sia stato imputato ad un generico “Altri Importi”. Occorre passare al dettaglio le singole voci per capire di cosa si tratti. Nell’ultima bolletta, Amam ha fatturato il recupero della “componente allocativa UI2” di acqua, depurazione e fognatura che non era stata richiesta agli utenti nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Tre anni di arretrati.

