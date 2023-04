Messina, anche l’Università lancia i concorsi. 80 nuove assunzioni entro autunno

Non solo il Comune di Messina e Messina Servizi. Anche l’Università partecipa alla stagione dei concorsi in città e apre a 80 nuove figure non accademiche.

Il bando è stato lanciato il 18 aprile scorso e le domande dovranno essere presentate entro i 30 giorni successivi. Si tratta di svariati profili sia amministrativi che tecnici a cui si può accedere avendo laurea, diploma o licenza media.

«Si tratta di un investimento sui servizi del nostro ateneo – dice il rettore Salvatore Cuzzocrea –. Dopo i docenti, i dirigenti e i concorsi interni, adesso ci stiamo concentrando su figure di tipo amministrativo e tecnico che arrivano dall’esterno. È sicuramente la più significativa addizione di personale, almeno della mia governance. Solo per questo tipo di profili, con questi 80, raggiungeremo quota 100 assunzioni da quando sono rettore. Si tratta di un turn over che si rende necessario e che abbiamo potuto attivare grazie ai fondi di bilancio e a quelli arrivati dal Ministero. Quando potrò firmare i nuovi contratti? mi auguro in autunno con l’avvio del nuovo anno accademico».

Gli 80 posti sono suddivisi tra: 10 unità di personale di cat. B, posizione economica B1, area amministrativa. 10 unità di cat. C, posizione economica C1, area amministrativa. 4 unità di personale profilo Giardiniere di cat. B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici. 5 unità di personale di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati. Si tratta di ingegneri esperti di impiantistica elettrica, termica e progettazione. Una unità di personale profilo Usciere, di cat. B, posizione economica B1, area servizi generali e tecnici.

Sei unità di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui:. 4 informatici e 2 grafici editoriali. 5 unità di personale di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui: 3 elettrotecnici e 2 geometri. 10 unità di categoria C, posizione economica C1, area Biblioteche. 4 unità di cat. EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale. Una unità di cat. EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo Ingegnere. 6 unità di personale di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo Informatico. 3 unità di cat. D, posizione economica D1, area Biblioteche. 10 unità di cat. D, posizione economica D1, area gestionale. 5 unità di cat. EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo Informatico.

© Riproduzione riservata