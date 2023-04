Ponte, qui si decide la partita: il braccio di ferro tra Anac, Governo ed Eurolink

Si gioca anche sullo scontro tra l’Autorità nazionale anticorruzione, il Governo e i legali del vecchio Consorzio Eurolink (oggi Webuild) la partita decisiva ai fini della realizzazione del collegamento stabile sullo Stretto. Uno scontro venuto alla luce durante le audizioni davanti alle Commissioni riunite (Trasporti e Ambiente) della Camera dei deputati, in particolare nel corso dell’intervento del presidente dell’Anac, il 54enne Giuseppe Busia, che nel 2020 ha preso il posto di Raffaele Cantone. Dai documenti in nostro possesso, cerchiamo di riassumere i contorni, e i contenuti, di questa “querelle”, che diventa determinante per il prosieguo delle procedure, e per la stessa conversione in legge del “decreto Ponte” (la seduta delle Commissioni riunite è stata aggiornata a mercoledì 26 aprile).

L’Anac Il primo dubbio sollevato da Busia: i costi dell’opera potrebbero subire notevoli aumenti anche in ragione di ulteriori richieste e prescrizioni che dovessero essere formulate dal Contraente generale.

La replica Alle risposte da dare all’Anac stanno lavorando sia il ministero dei Trasporti sia i legali di Webuild. «Il Contraente generale, secondo il contratto, non può formulare né richieste né prescrizioni, che sono competenza del committente e del Cipess». Secondo la norma, il General contractor propone le varianti da inserire nel progetto esecutivo per l’aggiornamento dello stesso che, «come in tutti gli appalti, avranno il valore che il committente giudicherà congruo ed il Cipess ammetterà a finanziamento». Comunque, «non sono previste variazioni al progetto definitivo: si tratta perciò di varianti secondarie, dell’impatto assai ridotto sul prezzo dei lavori». È smentita, dunque, la tesi di un incremento indiscriminato dei costi.

L’Anac Secondo l’Autorità nazionale, non si riconosce nella norma la validità del progetto definitivo redatto dal Contraente generale, sottoponendolo preventivamente alla approvazione del Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina.

La replica «L’Anac non è compiutamente al corrente dei fatti, perché il progetto redatto dal Contraente generale ha già riportato: la attestazione di Parsons Transportation Group Inc (il soggetto incaricato delle funzioni di “Project management”) della idoneità e correttezza del progetto definitivo, per averne compiuto un'accurata verifica (il cosiddetto “Independent check”) attraverso il riesame delle metodologie e rielaborazione di dati e delle analisi con impiego di mezzi, strumenti e tecnologie diversi ed autonomi rispetto a quelli utilizzati dal Contraente generale; la attestazione di verifica finale emessa dalla stessa “Parsons Transportation Group Inc” riferita all'intero progetto definitivo; la attestazione di validabilità del progetto definitivo emessa dalla società “Rina Check”; la attestazione del Comitato scientifico che l'intero processo di verifica, vidimazione e validazione del progetto definitivo si è svolto in modo completo e corretto, con la espressione, sempre all'unanimità, di parere positivo sul progetto definitivo dell'opera; ed infine la approvazione da parte del Cda del committente. Il contratto non è stato mai interrotto per carenze del progetto».

L’Anac Sempre secondo l’Autorità nazionale, non si potrebbe dare al Contraente generale il compito di proporre i contenuti dell’aggiornamento del progetto esecutivo o quanto meno bisogna prevedere la approvazione della relazione di aggiornamento in capo al ministero dei Trasporti o almeno alla società concessionaria.

La replica Sulla approvazione da parte della “Stretto di Messina”, l’Anac è incorsa in un errore di lettura della norma, perché, come è logico, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 di questo decreto, la relazione è verificata (come il progetto definitivo) dalla “Stretto” con le sue strutture ed i suoi consulenti e poi (come il progetto definitivo) è approvata dal Cda, previo parere del Comitato scientifico. La redazione della relazione del progettista sul progetto definitivo è invece prevista espressamente dall’articolo 166, comma 1, del Dlgs 163 del 2006 (il Codice dell’epoca), ed è parte della normale procedura di verifica ed eventuale aggiornamento del progetto; non può essere redatta da un altro soggetto, perché la responsabilità progettuale è e deve restare sul contraente-progettista e su lui solo, così come in tutti gli appalti integrati di progettazione e costruzione».

L’Anac L’Autorità, di fatto, intima al Governo di non dare corso alla verifica ed integrazione del progetto, sino a che il Contraente non rinuncia definitivamente al contenzioso.

La replica «L’Anac è incorsa in un errore di lettura della norma, perché la ripresa del rapporto contrattuale, condizionata alla rinuncia al contenzioso, è chiaramente collegata alla approvazione del progetto e del Piano economico finanziario dell’opera da parte del Cipess, che avviene a valle e non a monte della definizione tecnica ed economica del progetto aggiornato; richiedere la rinuncia al contenzioso in assenza della ripresa del contratto equivale a paralizzare gli aggiornamenti tecnici ed economici del progetto e mantenere bloccata l’opera».

L’Anac In sintesi, si chiede di non autorizzare l’avvio delle prestazioni anticipate prima della rinuncia al contenzioso.

La replica «L’Anac è incorsa in un errore di lettura della norma, in un errore logico, perché il compimento delle attività preliminari da parte del Contraente generale non può ovviamente avvenire prima del ripristino del contratto, che è chiaramente subordinato alla rinuncia al contenzioso».

L’Anac «Risolvere il contratto di Contraente generale, ove il valore della concessione superi una determinata percentuale».

La replica «La proposta non è comprensibile; la norma comunitaria richiamata nel decreto già prevede l’obbligo di nuova gara ove il contratto del Contraente generale (ma non la concessione, che è in “house” e risponde ad altri indici economici, quali la manutenzione, gli oneri finanziari, le compensazioni territoriali) superi un limite prefissato, che non può essere né sarà superato».

L’Anac Bisognerà sottoporre la approvazione del progetto al parere di un Ente validatore terzo.

La replica «L’Anac non è compiutamente a conoscenza dei fatti, perché il progetto dell’opera è stato già sottoposto al parere di due autorevolissimi soggetti terzi: “Parsons” e “Rina Check”.

L’Anac Busia ha detto che occorre introdurre nel contratto del Contraente generale la chiara assunzione del rischio di costruzione, con obbligo di risultato, la perentorietà dei termini, adeguate penali, gli oneri da carenze progettuali, l’obbligo di far fronte a sopravvenute criticità.

La replica «L’Anac non è compiutamente a conoscenza dei fatti, perché il contratto e le leggi dell’epoca, da esso richiamate, già prevedono “la chiara assunzione del rischio di costruzione, con obbligo di risultato”; “i termini tassativi e severe penali”; “la responsabilità per vizi del progetto”; e comunque l’obbligo, che connota il Contraente generale, di attivarsi sul piano progettuale ed esecutivo per “sopravvenute difficoltà relative alla costruzione”.

L’Anac Secondo l’Autorità nazionale, costituisce criticità la definizione dell’importo originario del contratto, non essendo chiaro se debba tenersi conto, nel computo del limite di incremento, del già intervenuto aumento del contratto dall’importo di aggiudicazione (4,3 miliardi o quello definito nel 2011 (8,5 miliardi).

La replica «L’articolo 72 della direttiva comunitaria chiarisce in maniera non equivocabile che l’importo delle modifiche contrattuali non si somma. Il prezzo contrattuale era aumentato nel 2011 di circa 1 miliardo (a prezzi del 2003) a causa delle varianti e dell’inserimento di opere connesse quali la Metropolitana di Messina; a questo prezzo deve essere applicato l’aggiornamento dei prezzi già contrattualmente previsto, per i 20 anni trascorsi dal 2003, nonché l’aumento eccezionale dei prezzi intervenuto dal 2022. Il limite della direttiva si calcola sull’importo già aggiornato a termini di contratto».

L’Anac In ogni caso, secondo Busia, il valore del contratto del Contraente generale mai potrebbe essere aumentato sino a 16 miliardi, come è stato invece prospettato dal Governo.

La replica «L’Autorità equivoca il valore stimato della concessione (16 miliardi, comprensivi, tra l’altro, della manutenzione trentennale, di oneri ed utili della “Stretto di Messina” e di oneri finanziari) con il valore del contratto di Contraente generale, che costituisce una parte di quella stima».

L’Anac Si dovrà imporre per legge al Contraente generale l’obbligo di gara per i propri subaffidamenti.

La replica «Questa imposizione costituirebbe una variazione essenziale del contratto, in contrasto con le leggi ad esso applicabili e al principio, mai derogato, per cui chi vince una gara gode a valle di libertà negoziale. Tale imposizione, ove mai accettata dal Contraente, comporterebbe inoltre, per un verso un sostanziale prolungamento dei tempi e, per altro verso, la de-responsabilizzazione del Contraente riguardo all’operato dei subaffidatari che non ha potuto scegliere».

L’Anac e la replica Ci sono altri rilievi, come quello di «circoscrivere i poteri dell’eventuale commissario straordinario, allo scopo di non esautorare il Cda della “Stretto di Messina”. «Ma il commissario straordinario – è la risposta – non può, in questa fattispecie, sostituirsi al committente nella attribuzione di appalti già affidati o nella gestione dei contratti stessi; ove nominato, dovrebbe intervenire per coordinare, ed eventualmente sostituire, l’azione dei tanti Enti interessati all’opera nelle procedure autorizzatorie, da sempre costituenti punto critico dei lavori pubblici italiani». Occorre inserire, sempre secondo l’Anac, parametri di verifica di sostenibilità economica dell’opera a termini di mercato. La replica: «La proposta della Autorità potrebbe essere intesa a verificare se il nuovo Ponte può essere realizzato in regime di concessione “di mercato” e cioè senza gravare sulla finanza pubblica. Ciò è teoricamente possibile, ma a costo di aumentare i pedaggi sino al limite economico massimo, gravando il transito ed i trasporti del maggiore onere possibile. Si tratta di scelte essenziali per la economia siciliana ed italiana che il Governo dovrà assumere, tenendo conto del fatto che nessuna infrastruttura ferroviaria, e tantomeno questa, può finanziarsi senza contributo pubblico. Quanto alle infrastrutture stradali, il Piano finanziario della “Stretto di Messina” del 2012 prevedeva la applicazione di tariffe eguali a quelle attuali di trasporto per nave, con l’attribuzione comunque di un finanziamento pubblico per contenere i costi degli utenti».

