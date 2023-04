Milazzo, lavori in piazza Marconi. Ambientalisti a confronto con la Soprintendenza

Una delegazione di ambientalisti ha incontrato a Messina la Soprintendente dei beni culturali, arch. Mirella Vinci per discutere dei lavori in corso a piazza Marconi. Nel corso del confronto sono state esposte le ragioni che hanno indotto cittadini e rappresentanti delle varie associazioni, ambientaliste e non a contestare il progetto e i lavori.

Alla fine la Soprintendente ha comunicato che chiederà un tavolo tecnico al Comune di Milazzo per giungere ad una possibile rivisitazione del progetto. Ciò in quanto lo stesso non terrebbe conto delle prescrizioni della stessa Soprintendenza che – hanno spiegato gli ambientalisti - aveva richiesto che non fosse modificata “l'assialità della piazza riguardo all'edificio della vecchia stazione” e che si facessero lavori di lieve entità. Riguardo agli alberi la soprintendente ha invece deciso di avvalersi della consulenza tecnica della direttrice dell'orto botanico.

