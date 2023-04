Messina, il nuovo direttore generale del Consorzio Autostrade è Dario Costantino

L' ingegnere Dario Costantino attuale dirigente dell' area tecnica ricoprirà il ruolo di direttore generale del Consorzio autostrade per i prossimi tre mesi. Lo ha deliberato il Consiglio di amministrazione del Cas presieduto da Filippo Nasca. Resterà in carica comunque sino a quando non arriverà il nuovo direttore generale per il quale è già stata avviata la procedura di reclutamento. Costantino sostituisce nel ruolo di direttore generale Salvatore Minaldi che si è dimesso due mesi prima dalla fine del suo mandato indirizzando una polemica lettera ai vertici del Consorzio. Minaldi al momento resta responsabile del procedimento di diversi appalti in corso.

