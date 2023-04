Messina, boom di studenti stranieri. In 1606 frequentano l’Ateneo

Pioggia di fondi per i giovani che studiano a Messina. Ai quasi sei milioni di euro stanziati dalla Regione siciliana se ne aggiungono 9, tratti dai fondi disponibili grazie ai Programmi operativi nazionali, finanziati dal Fondo sociale europeo. A disposizione dell'Ersu, l'Ente per il diritto allo studio, ci sono, dunque, 15 milioni di euro. Serviranno a pagare le borse relative all'anno accademico 2022-2023 di coloro che ne hanno diritto, circa settemila studenti. Ma saranno sciolti anche alcuni nodi sospesi, che si riferiscono agli studenti idonei rimasti a bocca asciutta nel 2020-2021. Si tratta di quel 20 per cento di studenti che risultava idoneo ma che non aveva percepito la borsa in quanto non c'erano fondi sufficienti. Sarebbero rimaste al palo, senza i fondi inseriti nel bilancio Ersu recentemente approvato dal Cda guidato dalla presidente Giovanna Cuttitta, parecchie domande inoltrate, pari al 40%. A dicembre scorso era stato evaso quasi il 60% delle domande. Entro fine aprile si arriverà a pagare il 100% degli aventi diritto. Ma ci sono altre novità. Viene mantenuto il fondo destinato ai disabili, uno dei punti forti della precedente gestione affidata al prof. Pierangelo Grimaudo. In questo caso le borse destinate a questa categoria di studenti è stato incrementato del 40%.

In tema di università e iscrizioni si registra un boom di matricole provenienti da Paesi stranieri. Quest'anno sono 900 su 7300. Ma complessivamente gli studenti stranieri sono 1606 di 71 nazionalità diverse

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata