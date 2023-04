Ponte sullo Stretto, la proposta: "I sindaci di Messina e Villa nel CdA della società"

“Ho depositato nelle Commissioni congiunte Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati un emendamento al DL Ponte sullo Stretto in cui si prevede l’invito a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Società Stretto di Messina dei sindaci dei comuni di Messina e di Villa San Giovanni. Auspico che i colleghi degli altri gruppi, a cominciare da quelli della maggioranza, accolgano questa nostra proposta perché non è semplicemente pensabile fare un’opera di questa importanza escludendo le istituzioni delle comunità interessate.” Lo rende noto, in un comunicato stampa, l’on. Francesco Gallo di Sud chiama Nord, eletto deputato nel collegio uninominale di Messina. “Durante l’audizione nelle commissioni congiunte del sindaco di Messina Federico Basile - osserva Gallo- ho trovato nei vari colleghi che sono intervenuti disponibilità all’ascolto e a questa richiesta. Sono ragionevolmente ottimista che questa nostra proposta possa essere accolta con largo consenso.”

