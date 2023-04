Messina, «Controlleremo tutti i pini della Circonvallazione»

Il verde in città fa discutere. Nel bene e nel male. Da una parte si nota come, soprattutto il centro, sia stato reso decisamente più accogliente dal ripristino e dalla cura di aree ridotte da anni a terra battuta. Per altri versi preoccupano le condizioni dei grandi alberi che hanno bisogno di un controllo continuativo.

Lunedì scorso, nella stessa giornata, sono coincisi due eventi opposti. La riapertura dopo diverse settimane di manutenzione di Villa Sabin e il clamoroso schianto del pino sul viale Regina Elena. Da un lato la fine di una azione di ripristino delle migliori condizioni possibili dello spazio a valle del torrente Annunziata con la scerbatura e il taglio di alcuni alberi malati e la potatura degli altri. Dall’altra ci sono gli interrogativi di chi vive sul viale Regina Elena e che si chiede se quel crollo poteva essere evitato e soprattutto si può ripetere per altre piante della stessa zona e che potrebbero avere avuto il medesimo ”trauma” legato anche alle lavorazioni sulla strada, di quello che è caduto con le radici oramai morte.

Considerazioni che abbiamo girato alla presidente della Messina Servizi, società che da poco più di un anno cura il verde in forza al contratto di servizio aggiuntivo stipulato con il Comune e all’assessore Francesco Caminiti.

«La società svolge l’attività di censimento e monitoraggio fitosanitario e fitostatico oltre alla valutazione Vta (Visual Tree Assessment) degli alberi comunali. Si tratta di una metodologia di indagine utile ad esaminare le caratteristiche morfologiche e strutturali di un albero per individuarne eventuali difetti strutturali. I controlli sono stati estesi nel territorio comunale comprese ville, cimiteri scuole ed impianti sportivi. È già in corso l’attività di censimento, verifica agronomica e valutazione Vta delle alberature della circonvallazione fra viale Italia fino al viale R. Margherita».

