Messina, accoltellamento a S. Elena: il difensore del 52enne chiede la perizia

Una perizia psichiatrica per stabilire la sanità mentale dell’accoltellatore di S. Elena. Ecco cosa chiede il difensore del 52enne Tommaso Calogero, che il 3 aprile ha accoltellato quasi a morte l’80enne vicino di casa e di chiesa nei pressi della parrocchia di S. Elena. L’avvocato Luigi Mobilia, che assiste il 52enne, ha infatti depositato nei giorni scorsi al gip Eugenio Fiorentino una richiesta formale di incidente probatorio per sottoporre il suo assistito a perizia psichiatrica.

Scrive tra l’altro il legale nell’atto: «... come più volte ribadito dall’indagato, lo stesso era letteralmente “ossessionato” dalla vittima che, con i suoi comportamenti, lo faceva sentire minacciato facendolo cadere in un quadro morboso rilevante, con spunti deliranti, ove ad esempio sosteneva di “sentirsi minacciato ed infastidito dalle voci che la vittima metteva in giro su di lui” ovvero anche la sera prima del fatto delittuoso “lo aveva provocato anche sputandogli per terra vicino a lui”». Secondo il difensore quindi «occorre comprendere se tale quadro possa essere definito patologico tale da alterare l’ordinario processo di formazione della volontà mediante manifestazione di precisa sintomatologia tesa a determinare l’idea fissa ossessiva che lo portava ad agire e, se il proposito criminoso possa o meno coincidere con un’idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata dall’infermità da cui parrebbe essere affetto l’indagato».

In relazione poi alle dichiarazioni che Calogero ha fatto nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Fiorentino, il difensore attribuisce una connotazione precisa: «È evidente come le dichiarazioni dell’indagato non sembra possano provenire, quantomeno, da un soggetto emotivamente e psicologicamente stabile ma piuttosto, da un soggetto che dimostri e/o denunci la presenza di un quadro morboso rilevante, specie con spunti deliranti, che si presentino correlati al delitto...». Dopo i fatti, ai primi di aprile, il gip Fiorentino a conclusione dell’interrogatorio di garanzia e dell’udienza di convalida dell’arresto aveva emesso a carico di Calogero un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta del sostituto Marco Accolla, il magistrato che segue le indagini della polizia sul fatto.

Un possibile movente che si rintracciava proprio nell’ordinanza emessa dal gip. Che scriveva, in un passaggio dell’atto, riprendendo le stesse dichiarazioni di Calogero ai poliziotti del commissariato Nord dopo essersi costituito lunedì mattina: «Premetto che al piano sottostante al mio abita il signor ..., con il quale già un anno fa ho avuto dei diverbi, a seguito dei quali, l’ho aggredito fisicamente sferrandogli pugni e calci... quel giorno di maggio del 2022 la colluttazione è avvenuta proprio all’esterno della Parrocchia di Sant’Elena, che io frequento assiduamente e per la quale faccio anche volontariato. Il tutto è scaturito perché non sopportavo più gli atteggiamenti di ... che credo parlasse male di me e chiedeva dei soldi al fiorai in occasione di celebrazioni avvenute nella Parrocchia, dicendo che successivamente li avrebbe dati a me, ma naturalmente io non ho mai avuto questo denaro. Premetto che a volte anche io alle ditte di agenzie funebri ed ai fiorai ho chiesto se potevano darmi un piccolo aiuto economico, in quanto non lavoro e vivo grazie al reddito di cittadinanza».

© Riproduzione riservata