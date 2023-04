Casini a Messina: "Pnrr è una occasione che non possiamo perdere"

«C'era una volta la politicà da un lato è una denuncia, perché è sottinteso oggi non c'è più, dall’altro è un’invocazione affinché torni quella politica basata sulla competenza, sul radicamento territoriale e sulla formazione. Oggi non ci sono più i partiti politici e non c'è più la formazione e questo è un fatto molto negativo». A dirlo Pier Ferdinando Casini, senatore, ex presidente della Camera a Messina per la presentazione del suo libro «C'era una volta la politica» al teatro Vittorio Emanuele. All'incontro, organizzato dall’Associazione 'Estremo Centro" sono intervenuti i già ministri Angelino Alfano e Marco Minniti, mentre a moderare è stato il direttore editoriale di Gazzetta del Sud, Lino Morgante. «In teoria - aggiunge - lo spazio politico per una forza di centro c'è, il problema, come sempre, è avere un disegno politico efficace per colmarlo. Oggi non ci sono più rendite di posizione, l’elettorato è mobile, i partiti essendo partiti personali, nel giro di un paio di anni guadagno 20 punti in percentuale cosa che era assolutamente impossibile fino a 20 anni, per cui diciamo che oggi ognuno è artefice del suo destino, chi semina bene raccoglie, chi semina male non raccoglie come è logico che sia nella vita. Non c'è alternativa alla politica per cambiare le cose della comunità per cui ai tanti giovani scettici sulla politica dico: siatelo pure, però alla fine se volete cambiare le cose serve la politica. Non c'è uno strumento diverso, non c'è un intelligenza artificiale che possa sostituire la politica».

«Il Pnrr è un’occasione che non possiamo perdere , l’imperativo è non perdere questa occasione perché la perderebbero i nostri figli, non la perde la destra o la sinistra» ha proseguito Pier Ferdinando Casini. «Oggi aggiunge- dobbiamo, anche in Parlamento, aiutare il Governo a fare meno errori possibili, perchè se ne stanno facendo, ed utilizzare fino in fondo lo strumento che l’Europa ci ha messo a disposizione». Casini, rispondendo ad una domanda dei giornalisti ha poi parlato degli statisti che ha conosciuto «Sono tanti, ma lo statista con cui ho avuto più affinità penso sia Amintore Fanfani, che è stato un grande. Quando sono entrato in Parlamento c'era lui con il suo ultimo governo. Sono passati 40 anni ma oggi c'è una novità importante, una donna a Palazzo Chigi: penso che questo sia un elemento importante per tutti gli italiani anche per chi, come me, non l’ha votata»

© Riproduzione riservata