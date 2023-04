“Blu Jet” per Villa ritarda e il treno “Italo” parte senza aspettare

Vittoria, una giovane di Messina che vive e lavora a Roma, ha raccontato in questa lettera la sua disavventura con i mezzi di trasporto legati allo Stretto.

Con ragionevole anticipo, il 23 febbraio acquisto il titolo di viaggio andata e ritorno (155.80 euro) con la compagnia ferroviaria “Italo”, per trascorrere in famiglia le vacanze di Pasqua. Nulla da segnalare per il viaggio di andata, ma non posso dire altrettanto per il rientro. La lunga giornata dell’11 aprile inizia per me alle 13.10, salendo a bordo dell’aliscafo per Villa San Giovanni la cui corsa, come indicato sul sito “Blu Jet”, risulta connessa con il treno “Italo” 8158 delle 13.47. Purtroppo questa “connessione” si interrompe bruscamente nel momento in cui il mezzo parte dal porto con 20 minuti di ritardo. Il personale di bordo prova subito a fugare le nostre preoccupazioni dicendo di aver avvisato la compagnia ferroviaria, invece il treno delle 13.47 da Villa parte regolarmente, rispettando l’orario e lasciando in stazione tutti i viaggiatori provenienti dalla Sicilia.

Gli agenti della Polfer raccolgono la nostra versione dei fatti e quella del capitano e da lì comincia un italico rimbalzo di responsabilità tra la “Blu Jet”, che sostiene di aver «attivato tutte le procedure del caso», e la compagnia ferroviaria, che replica di non essere tenuta ad aspettare, senza fornire alcuna alternativa di viaggio. Di lì a poco, prima delle 15, la Polfer chiude l’ufficio. Noi viaggiatori, nell’impossibilità di “conquistare” un posto sulle tratte successive, tutte al completo, ci troviamo costretti a individuare un mezzo alternativo, quasi “di fortuna”, per raggiungere la destinazione, ognuno in base alle proprie forze e disponibilità economiche.

Il mio mezzo “di fortuna” è partito alle 21 dall’Aeroporto di Catania al prezzo di 277 euro (oltre al biglietto che “Blu Jet” ha preteso per riportarmi a Messina). Alle 00.30 la mia infinita e costosa giornata si è finalmente conclusa nel mio domicilio romano. L’indomani mattina, al suono della sveglia, ho scritto a mia madre: «Mai più Pasqua a Messina. Allo stesso prezzo vado New York».

