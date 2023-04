Controlli a Messina, 11 denunce. Fermato l'autore del furto di una chitarra della parrocchia

Negli ultimi 10 giorni, le Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 11 persone responsabili di

diversi reati, tra cui porto abusivo di armi, stalking, violenza sessuale, lesioni e danneggiamento. Due i fogli di

via obbligatori notificati a soggetti originari di Adrano, con diversi precedenti per i reati di furto e truffa,

individuati dagli agenti in territorio messinese mentre si aggiravano con fare sospetto.

Tra i soggetti denunciati, un messinese di 21 anni a cui è stato contestato il reato di porto di armi. L’uomo, in particolare, sottoposto a controllo lungo la via del Santo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 17 cm che teneva in una delle tasche dei pantaloni. Nell’altra tasca, invece, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente una dose di cocaina, per la quale è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa.

Il furto della chitarra

In totale, negli ultimi 10 giorni, sono 13 le persone trovate in possesso di droga e segnalati alla Prefettura quali

assuntori abituali di sostanze stupefacenti, tra cui crack, hashish e marijuana. Denunciato anche un messinese di 55 anni per il reato di furto. L’uomo avrebbe sottratto una chitarra che il legittimo proprietario, una musicista del coro della parrocchia di San Domenico, aveva lasciato in chiesa dopo le prove, all’interno di uno dei confessionali. I poliziotti delle Volanti hanno ricostruito l’episodio e, dopo aver visionato le immagini del sistema di video sorveglianza, hanno in poco più di un’ora ritrovato la chitarra nell’abitazione di un cinquantacinquenne messinese, soggetto noto alle Forze di Polizia con numerosi precedenti penali. La chitarra recuperata, invece, è stata subito restituita alla proprietaria. Inoltre, negli ultimi giorni, gli agenti delle Volanti hanno dato esecuzione ad una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Le altre denunce

Infine, nella giornata di ieri, le Volanti hanno proceduto a sanzionare un messinese di 26 anni che, ad un posto

di controllo lungo il viale Giostra, ha ignorato l’ALT Polizia tentando la fuga a bordo della propria autovettura,

per poi essere raggiunto e fermato dalle pattuglie. Nei confronti dell’uomo, in atto sottoposto all’affidamento in

prova ai servizi sociali e privo di patente perché mai conseguita, i poliziotti hanno elevato numerose sanzioni,

per un ammontare totale pari a 6.354 euro, procedendo a sequestro e fermo amministrativo del mezzo su

cui viaggiava, privo di carta di circolazione, di revisione e di copertura assicurativa. A margine dell’attività svolta, negli ultimi 10 giorni i poliziotti delle Volanti hanno sottoposto a controllo 1.793 persone e 692 autovetture, nonché elevato 17 sanzioni ai sensi del Codice della Strada.

