Messina, cantiere Don Blasco: riprendono i lavori dopo 10 mesi

L’attesa è terminata. Stamattina riprenderanno i lavori lungo la via don Blasco. Il grande cantiere è rimasto fermo per quasi undici, lunghissimi, mesi e ora può riprendere la propria attività, ci si augura, per non fermarsi più.

Il nuovo asse nord sud, reale alternativa alla stretta e caotica via La Farina, era arrivato oltre l’80% di realizzazione quando il cantiere fu costretto a fermarsi, di fatto, perché mancava la disponibilità delle aree nelle quali operare.

Adesso entrambi i blocchi sono stati rimossi e fra un anno dovrebbe essere tutto concluso. In pochi mesi dall’apertura del tratto fra la Zir e la via Salandra, il traffico si è già spostato su questa nuova direttrice. Anche alcune nuove attività sono sorte in questo breve frangente a testimonianza che quando nasce una strada, viene riqualificata un’area e tutto il contesto ne guadagna in termini di vivibilità e interesse.

Stamattina un doppio passaggi tecnico prima del riavvio del cantiere. Si parte in via Santa Cecilia dove Rfi riconsegnerà l’area del sottopasso dopo aver completato la prima parte del lavoro di sostituzione dell’infrastruttura. A stretto giro, sempre stamattina, l’impresa incaricata del completamento della nuova via Don Blasco, firmerà al Comune la ripresa dell’opera. Ed allora sarà come un secondo avvio del cantiere, perché undici mesi non sono pochi.

