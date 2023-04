Pier Ferdinando Casini a Messina per presentare "C'era una volta la politica"

Esclusiva tappa siciliana, la prima, di Pier Ferdinando Casini per presentare il suo libro "C'era una volta la politica" (edizioni Piemme). Il parlamentare sarà a Messina, giovedì 20 aprile, alle 17.30, nella sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele, per un evento organizzato dall’Associazione 'Estremo Centro, in collaborazione con la Libreria Bonanzinga e al quale interverranno anche i già ministri Angelino Alfano e Marco Minniti. Modera il direttore editoriale di Gazzetta del Sud, Lino Morgante.

In precedenza Casini, a partire dalle 15, sarà nell’Aula Buccisano del Dipartimento SCIPOG. Il senatore, già presidente della Camera dei Deputati, dialogherà con gli studenti di Scienze Politiche e Giuridiche e, nell’occasione, presenterà il libro. All’interno del volume, fra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi protagonisti che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare. Con il libro, Casini rende omaggio ai suoi maestri e lancia un appello a rinnovare l’impegno per la collettività. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, e del Direttore del Dipartimento SCIPOG, prof. Mario Pio Calogero. Prima dell’intervento del Senatore, i temi dell’incontro saranno introdotti dal Prorettore vicario, prof. Giovanni Moschella. È previsto il rilascio di 0,25 CFU per gli studenti partecipanti.

