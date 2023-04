Messina, ancora 7 mesi per il nuovo Pronto soccorso del Policlinico

Il costo dei lavori del nuovo Pronto soccorso del Policlinico lievita da 4 milioni a 6 milioni e 700 mila euro. E la data di consegna slitta di sette mesi. Il responsabile del procedimento Nicola Alleruzzo, su proposta del soggetto attuatore per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana Salvatore Lizzio, ha approvato una perizia di variante. Per la consegna del reparto occorrerà attendere ancora. Dal 28 aprile, si legge nel documento, scattano altri sei mesi. Si legge nella perizia che il via libera c'è ma a patto che ci sia la relativa copertura finanziaria. Copertura che secondo i deputati di Sicilia Vera, Pippo Lombardo in testa, al momento non esiste.

Per venticinque dei cantieri aperti negli ospedali, tra questi quello di Milazzo, mancherebbero almeno venti milioni.

