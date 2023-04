Giardini Naxos, anziano investe un passante e scappa: i carabinieri lo rintracciano

I carabinieri di Taormina hanno denunciato, in stato di libertà, un anziano, presunto responsabile del reato di lesioni personali stradali gravi. A seguito di una richiesta pervenuta nella prima mattinata all’utenza telefonica di pronto intervento 112 NUE, gli uomini dell'Arma sono intervenuti in una via del centro di Giardini Naxos, dove poco prima si era verificato un’incidente stradale. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, i carabinieri hanno avuto modo di apprendere che la vittima era stata travolta da un’auto utilitaria il cui conducente, dopo aver invaso senza rallentare, la corsia opposta a quella di marcia, si era dato alla fuga senza prestare soccorso. L’immediata acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze di alcune persone presenti sul posto hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente e di identificare l’autovettura “pirata” e il suo conducente. I carabinieri hanno rintracciato a casa, trovando nelle vicinanze l’autovettura coinvolta nel sinistro, sottoposta a sequestro penale, sulla quale erano presenti evidenti ammaccature ritenute compatibili con la dinamica dell’urto.

La vittima, soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stata trasportata presso il Policlinico di Messina dove si trova tuttora ricoverata, non in pericolo di vita.

