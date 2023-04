L'INFRASTRUTTURA

Audizioni Ponte sullo Stretto: gli esperti promuovono l'opera

Altro tema d’impatto le infrastrutture come strade e alta velocità: i tecnici Mit hanno assicurato il proprio impegno e Rfi ha ricordato il contratto stipulato con il ministero che prevede, tra il 2022 e il 2026, interventi per 34 miliardi nella regione Calabria e 22 nella regione siciliana, oltre alle opere già in essere"