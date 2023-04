Stagione balneare: inutilizzabili oltre 2 km della costa ionica in provincia di Messina   

Partirà l’1 maggio la stagione balneare 2023. Lo ha stabilito l’assessorato regionale della Salute, con il decreto che puntualmente viene esitato per disciplinare il monitoraggio delle acque marine e individuare le zone di mare precluse alla balneazione per inquinamento o altri motivi.

L’atto, emanato dal Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, fissa anche la conclusione della stagione al 31 ottobre.

Nel comprensorio ionico, tra i comuni di Giardini Naxos e Scaletta Zanclea, sono poco più di due chilometri i tratti di costa non balneabili per varie motivazioni, esattamente 2.270 metri. A Giardini Naxos sono off limits per motivi di inquinamento la zona dalla foce del fiume Alcantara sino a 400 metri in direzione nord e i 350 metri dell’area portuale (dalla radice barriere frangiflutti alla radice molo di sopraflutto), per un totale di 750 metri di mare dove non sarà possibile tuffarsi. Proseguendo verso nord i divieti sono previsti nei tratti di mare interessati dalle immissioni delle condotte sottomarine dei depuratori, motivo che ha portato la Regione a disporre, a scopo precauzionale e in via cautelativa, lo stop alla balneazione per otto comuni ionici, per un totale di 1,220 km.

