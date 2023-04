Santa Teresa di Riva: arrestato 38enne per spaccio, sequestrati oltre un kg e mezzo tra hashish e marijuana

Contrasto al traffico di droga: i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno fermato un 38enne, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Osservazioni e pedinamenti

L'uomo era stato notato più volte aggirarsi con fare sospetto in prossimità di un palazzo situato nel centro di Santa Teresa di Riva (Messina). I militari dell'Aliquota Operativa avevano predisposto servizi di osservazione per accertare il motivo della sua presenza in quella zona.

Perquisizione e sequestro

Sabato scorso, i Carabinieri hanno effettuato a una perquisizione locale dell'appartamento che l'uomo aveva preso in affitto senza contratto, trasformandolo in una base logistica per occultare e preparare dosi di droga. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti oltre 1 chilogrammo di hashish e quasi mezzo chilo di marijuana, insieme a un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento e 5.000 euro in contanti, verosimilmente riconducibili all'attività illecita.

Analisi tecniche e rito direttissimo

Il materiale sequestrato sarà inviato ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi tecniche per stabilirne il grado di purezza e il numero di dosi ricavabili. Il 38enne è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere processato con rito direttissimo al Tribunale di Messina.

© Riproduzione riservata