Messina, tentano di rubare in un negozio di ferramenta. Arrestati in due

Nella nottata del 14 aprile, i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato, in flagranza di reato, due messinesi, già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato.

Durante un servizio di controllo del territorio, predisposto nelle ore notturne, finalizzato alla prevenzione dei reati e al pronto intervento, i militari dell’Arma hanno notato due uomini che si erano introdotti in un negozio di ferramenta della zona nord del capoluogo peloritano, intenti ad asportare della merce. Alla vista dei militari, i due presunti ladri hanno tentato di darsi alla fuga, ma, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e arrestati dai Carabinieri, che hanno anche recuperato la refurtiva, restituita al legittimo proprietario. All’esito dell’udienza di convalida, celebrata nella stessa giornata con il rito direttissimo, l’arresto dei Carabinieri è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Messina che ha disposto nei confronti degli arrestati la misura cautelare dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.

© Riproduzione riservata