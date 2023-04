Messina, come cambia l'isola di viale San Martino

L’isola pedonale di viale San Martino sarà prorogata di altri cinque mesi e potrebbe essere l’ultima volta visto che dopo dovrebbe esserci un piano permanente che ne preveda anche uno sviluppo funzionale in tal senso.

La giunta comunale ha deciso ieri pomeriggio di prolungare la sperimentazione fino al 15 settembre ma solo per la parte di isola che va da piazza Cairoli sino a via Santa Cecilia. Cancellata quella a valle che tanti dubbi aveva sollevato e che è stata rinviata... a settembre.

Nell’atto presentato dall’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello e votato da Federico Basile e la sua squadra si sottolinea come l’area pedonale “riscuota tuttora il gradimento dei cittadini senza peraltro provocare disagi alla circolazione veicolare” e ancora che “con deliberazione di giunta comunale n. 146 del 10/03/2023 sono stati apportati correttivi finalizzati a migliorare l’offerta di sosta veicolare in prossimità dell’area pedonale, così come chiesto dalle Associazioni di categoria dei Commercianti”. Il riferimento in quest’ultimo caso è legato alla recente riapertura delle traverse del Viale rese “cieche” dall’avvio della pedonalizzazione.

