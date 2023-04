Waterfront a Milazzo, al via le prime bonifiche nell'area di Ponente

Le ultime speranze turistiche per Milazzo passano dalla riviera di Ponente. Solo una vera riqualificazione della vasta area compresa tra Bastione ed il Tono può dare alla città del Capo quella svolta auspicata per far sì che le presenze dei vacanzieri non siano limitate ai mesi estivi ma consentano una fruizione anche nei periodi di bassa stagione.

E in tale ottica sicuramente le maggiori aspettative si attendono dal progetto che è stato finanziato da 14 milioni di euro per una rigenerazione dell’intera riviera. In attesa che l’iter possa avviarsi – i tempi non saranno brevi – l’Amministrazione punta comunque a operare quegli interventi che consentano di superare il degrado nel quale, decenni di abbandono, hanno trasformato la zona di San Giovanni e dell’ex Pineta in una discarica di materiale di ogni genere. Uno spazio del waterfront di Ponente che ha seguito la stessa sorte del complesso ex Cupole, in totale stato di abbandono e di distruzione. In attesa del recupero di quel che resta dell’immobile che il demanio ha messo a bando aggiudicandolo ad una società di Milazzo, il Comune ha deciso di bonificare l’area antistante, fronte strada non solo per ridarle dignità, ma anche per assegnarle una destinazione pubblica. Nello specifico una parte sarà attrezzata a parcheggio, potendo accogliere tante autovetture che oggi vengono posteggiate ai margini della strada, ed una parte sarà sistemata per una pubblica fruizione. Nello stesso tempo sarà recuperato l’antico accesso alla spiaggia che nel tempo è stato “cancellato” dalla presenza dei rifiuti.

