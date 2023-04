Violenza sessuale su una minore a Messina, un manoscritto della vittima riapre il caso

Era stato condannato dalla Corte d’appello di Messina a sette anni di reclusione interamente scontati per il reato di violenza sessuale su una minore. Ma adesso il caso si riapre.

A distanza di anni un messinese, assistito di fiducia dall’avvocato Fabio Tuscano del Foro di Reggio Calabria ha chiesto alla Corte d’appello di Reggio Calabria di riaprire il processo a suo carico con la revisione dopo che, successivamente alla sentenza di condanna, era emerso un nuovo elemento di prova, ovvero un manoscritto vergato a mano dalla vittima che l’imputato aveva ricevuto nel carcere di Augusta, in cui era detenuto per il reato in questione.

Chiaramente, la prova da sola o unitamente a quelle già valutate nel corso del processo, ai sensi dell’art.630 c.p.p. lettera C, può rimettere tutto in discussione portando anche al proscioglimento dell’imputato attesa l’importanza ed il contenuto del manoscritto che il difensore Tuscano nel corso del proprio intervento ha analizzato e puntualizzato a livello di mezzo istruttorio insistendo per l’accoglimento dello stesso.

Sul punto il procuratore generale ha chiesto il rigetto della richiesta dei mezzi istruttori indicati dalla difesa e di conseguenza dell'istanza di revisione dal momento che la Corte d’appello di Messina nel condannare l’imputato aveva ben motivato circa l’attendibilità della persona offesa. La Corte d’appello di Reggio Calabria I sezione penale, dopo una breve camera di consiglio, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa dell'uomo ha ordinato l’ammissione del mezzo istruttorio indicato nell’istanza di revisione con escussione del teste per il mese di giugno. Circostanza, quest'ultima, che riapre dunque il processo a carico del messinese.

