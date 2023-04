Presunta truffa all’Inps di Barcellona, prescrizioni e assoluzioni per tutti

Decise prescrizioni ed assoluzioni per gli undici imputati accusati di aver usufruito di assunzioni fittizie che, secondo l'iniziale accusa, sarebbero state effettuate da una società edile di Barcellona, la “S.C. Costruzioni Srl” che all'epoca dei fatti ai controlli era risultata inattiva.

Ieri il Gup Giuseppe Sidoti, al termine del travagliato percorso giudiziario al quale sono stati sottoposti gli atti processuali, ha pronunciato per le 11 persone imputate – tra cui l’amministratore della società – la sentenza di sopravvenuta prescrizione, e per alcuni reati la sentenza di assoluzione nel merito, con la formula “perché il fatto non sussiste”.

